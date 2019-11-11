Премьер Польши обвинил Netflix в переписывании истории

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал письмо генеральному директору компании Netflix Риду Гастингсу с требованием исправить показанную в документальном сериале карту Польши с нацистскими концентрационными лагерями.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я написал письмо главе Netflix Риду Гастингсу об исторических неточностях в кинопроизводстве на этой платформе. Возможно, для их создателей это несущественные ошибки, но они очень вредны для Польши, и наша задача – решительно ответить", - написал польский премьер в Facebook.

В посте он изложил текст письма, в котором отметил, что "некоторые материалы, доступные на платформе Netlix, неточны в той степени, что "они прикрывают факты и отбеливают реальных виновников преступлений".

Объектом претензий польского премьера стал документальный мини-сериал "Дьявол по соседству", который рассказывает историю выходца из УССР Ивана Демьянюка, охранника концлагеря Треблинка.

"В недавно представленном сериале "Дьявол по соседству" показана карта, на которой ошибочно размещены несколько немецко-нацистских концлагерей в современных границах Польши. Также нет комментариев и объяснений, что этими лагерями управляли немцы", - подчеркнул глава польского правительства.

Он отметил, что карта не только не соответствует действительности, но и вводит в заблуждение зрителей, поскольку предполагает, что Польша несет ответственность за создание и управление лагерями и совершенные в них преступления.

"Моя страна в то время даже не существовала как независимое государство, и в этих лагерях были убиты миллионы поляков. По этой причине этот элемент серии представляет собой не что иное, как переписывание истории", - написал польский премьер-министр.

"Я считаю, что эта ужасная ошибка была допущена непреднамеренно. И я надеюсь, что вы сможете исправить ее как можно скорее, изменив карту или проинформировав подписчиков об ошибке другим способом", - подчеркнул Моравецкий.