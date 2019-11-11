Украина и Катар либерализируют авиаперевозки

Правительства Украины и Катара подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о воздушном сообщении, который позволит либерализовать условия осуществления регулярных воздушных перевозок между двумя странами.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, пишет "Европейская правда".

"Подписание сегодняшнего протокола позволит расширить доступ авиапредприятий обеих стран к рынку авиаперевозок, устранит ограничения по количеству выполняемых рейсов, типов воздушных судов, а также пунктов назначения на территориях обеих стран", - подчеркнул министр Владислав Криклий.

Криклий добавил, что заключение протокола позволит обеспечить создание и функционирование правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей.

Подписание документа также будет способствовать развитию сотрудничества в области авиационного транспорта, туризма и дальнейшему расширению географии полетов авиакомпаний.

Напомним, в ноябре прошлого года вступило в силу соглашение между Украиной и Катаром, согласно которому отменяется визовый режим для граждан обеих стран.