Украина и Катар либерализируют авиаперевозки

555 просмотров
Понедельник, 11 ноября 2019, 18:21

Правительства Украины и Катара подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о воздушном сообщении, который позволит либерализовать условия осуществления регулярных воздушных перевозок между двумя странами.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, пишет "Европейская правда".

"Подписание сегодняшнего протокола позволит расширить доступ авиапредприятий обеих стран к рынку авиаперевозок, устранит ограничения по количеству выполняемых рейсов, типов воздушных судов, а также пунктов назначения на территориях обеих стран", - подчеркнул министр Владислав Криклий.

Криклий добавил, что заключение протокола позволит обеспечить создание и функционирование правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей.

Подписание документа также будет способствовать развитию сотрудничества в области авиационного транспорта, туризма и дальнейшему расширению географии полетов авиакомпаний.

Напомним, в ноябре прошлого года вступило в силу соглашение между Украиной и Катаром, согласно которому отменяется визовый режим для граждан обеих стран.

Темы: авиа Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
9 стран ЕС призвали ввести европейский авианалог для ограничения выбросов 8 ноября 2019, 09:45
МАУ закрыла два рейса из Киева 7 ноября 2019, 17:30
Топ-10 компаний авиа и водного транспорта 7 ноября 2019, 13:34
Все новости
Главные новости
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения
Суд арестовал по делу бракованных бронежилетов генерал-майора из Минобороны
Экс-начальника филиала "Укрзализныци" уличили в растрате 50 миллионов
Украинцы теряют веру, что новая власть лучше предыдущей – исследование
Все новости
Фотопроект

14 лучших фотографий архитектуры 2019

психология

Почему мы забываем имена и три способа запоминать их сразу

мнение

Почему комнатные растения не приносят вам пользы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів