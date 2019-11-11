Меркель позвонила Путину – говорили о "нормандской встрече"

Канцлер Германии Ангела Меркель и Владимир Путин в понедельник провели телефонный разговор, в центре которого было обсуждение подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

Как пишет "Европейская правда", сообщение о звонке размещены на сайтах немецкого правительства и российского президента.

Согласно размещенной официальной информации, Владимиру Путину позвонила Ангела Меркель.

"В центре внимания разговора была подготовка к саммиту в нормандском формате по восточной Украине", - отчитались на сайте немецкого правительства.

В Кремле со своей стороны заявили, что в ходе разговора было "подтверждено настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате".

Кремль отдельно отчитался об обсуждении "формулы Штайнмайера" и разведения вооруженных сил и средств на пилотных участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое и начале этого процесса в села Петровское. Российская сторона заявила также о "подчеркнутой необходимости закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины" во время разговора. Впрочем, позиция немецкой стороны по этому вопросу не известна, поскольку в сообщении немецкого правительства об этом речь не идет.

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Обе стороны также заявили, что обсудили будущее транзита российского газа через Украину.