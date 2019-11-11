"Слуга народа" Дубинский "ездит" на 17 авто и "живет" в 24 квартирах – СМИ

Народный депутат фракции "Слуга народа", экс-журналист Александр Дубинский, его жена и его мать обладают 24 квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями.

Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.

Источник: расследование "Наших Грошей" на Bihus.Info

Детали: Центризбирком требует от вновь избранных кандидатов в народные депутаты заполнить электронные декларации.

В то же время, Национальное агентство по предупреждению коррупции позволяет нардепам обнародовать декларацию за прошлый год 1 апреля 2020 года.

Журналистка Елена Козаченко полагает, что Дубинский отказался подать декларацию сразу после избрания нардепом из-за большого количества автомобилей и недвижимости, которым владеет он, его жена и его мать.

Журналистка выяснила, что в течение 5 лет он купил 10 автомобилей, 7 из них – марки Mercedes Benz.

Кроме того, у его матери за последние 5 лет появилось 7 автомобилей, среди которых самая дорогая – Maserati Coupe Cambiocorsa.

"Гараж" своей мамы нардеп объяснил тем, что "мама любит скорость".

В 2014 году Дубинский приобрел две квартиры по 100 тысяч долларов в пентхаусе 5-звездочного Fairmont Grand Hotel на Подоле.

В Киевской области нардеп владеет шестью земельными участками с загородным домом.

Также у него дом в Соломенском районе Киева, квартира в элитном ЖК "Французский квартал" на Печерске и квартира на Теремках.

Нажитую недвижимость объясняет своим "журналистским талантом".

Кроме того, 7 квартир, большинство из которых находится рядом с квартирами мужа, записаны на его жену. За три года она вложила в недвижимость 300 тысяч долларов.

Еще 19 объектов недвижимости общей стоимостью около миллиона долларов оформила на себя за 4 года мать нардепа.

Журналисты отмечают, что значительная часть недвижимости появилась у матери накануне парламентских выборов. В частности, квартира на 100 кв.м на Подоле и 5-комнатная квартира в центре столицы.