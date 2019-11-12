В Нидерландах на нужды ИГИЛ собрали 200 тысяч евро

В Нидерландах за финансирование террористов "Исламского государства" задержали четырех мужчин.

Источник: NOS

Дословно: "В рамках масштабного расследования финансирования терроризма были задержаны шестеро мужчин. Четверых взяли в Нидерландах, еще двух в Бельгии".

Детали: Деньги боевикам "Исламского государства" фигуранты жертвовали в 2013-2014 годах. Средства собирались фондом, целью которого было якобы "оказание помощи жертвам войны".

Правоохранители предполагают, что этот фонд собрал в Нидерландах по меньшей мере 200 тысяч евро.

Всего в рамках операции в Нидерландах и Бельгии были проведены обыски по одиннадцати адресам.