Суд в Крыму продлил арест восьмерым украинцам

18 просмотров
Вторник, 12 ноября 2019, 02:59

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 11 ноября продлил арест на три месяца восьмерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"

Источник: Крым.Реалии

Деталі: Рустем Шейхалиев, Тофик Абдулгазиев, Раим Айвазов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалилов и Шабан Умеров останутся под арестом в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Суд, сославшись на "тяжесть" предъявленных обвинений, отклонил ходатайства стороны защиты всех фигурантов об изменении меры пресечения.

Дословно: "На судебном заседании нами был подан ряд ходатайств. Однако судья все ходатайства отклонил, ни одно не принял, поэтому сегодня мы не получили состязательный процесс, а получили однобокий процесс в сторону обвинения, который заранее предусматривал обвинительный уклон. Раимом Айвазовым был заявлен отвод судье и прокурору, однако суд отклонил его, и сразу было зачитано постановление", – рассказал адвокат Рустем Кямилев.

Темы: Крым аннексия оккупация


powered by lun.ua
Материалы по теме
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" выступили с последним словом 9 ноября 2019, 00:59
Ветеранка крымскотатарского национального движения Сеитмуратова нашлась 9 ноября 2019, 00:35
Оккупанты схватили легендарную крымскую татарку – Чубаров 8 ноября 2019, 22:06
Все новости
Главные новости
По делу хищения миллиардного кредита задержаны должностные лица НБУ и менеджеры Бахматюка
"Слуга народа" Дубинский "ездит" на 17 авто и "живет" в 24 квартирах – СМИ
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения
Суд арестовал по делу бракованных бронежилетов генерал-майора из Минобороны
Все новости
поясняет Супрун

Партнерские роды: что стоит о них знать

ценности

6 невероятных идей, которые помогут сохранить воспоминания

Дети

20 честных комиксов: мама иллюстрирует, что такое воспитание детей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів