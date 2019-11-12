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Суд в Крыму продлил арест восьмерым украинцам

Вторник, 12 ноября 2019, 01:59

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 11 ноября продлил арест на три месяца восьмерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир"

Источник: Крым.Реалии

Деталі: Рустем Шейхалиев, Тофик Абдулгазиев, Раим Айвазов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалилов и Шабан Умеров останутся под арестом в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Суд, сославшись на "тяжесть" предъявленных обвинений, отклонил ходатайства стороны защиты всех фигурантов об изменении меры пресечения.

Дословно: "На судебном заседании нами был подан ряд ходатайств. Однако судья все ходатайства отклонил, ни одно не принял, поэтому сегодня мы не получили состязательный процесс, а получили однобокий процесс в сторону обвинения, который заранее предусматривал обвинительный уклон. Раимом Айвазовым был заявлен отвод судье и прокурору, однако суд отклонил его, и сразу было зачитано постановление", – рассказал адвокат Рустем Кямилев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крыманнексияоккупация
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