Компания Илона Маска запустила в космос 60 спутников

Компания SpaceX успешно запустила ракету с 60 спутниками сети Starlink с комплекса Space Launch Complex 40.

Источник: страница SpaceX в Twitter

Дословно: "Успешное развертывание 60 спутников Starlink официально подтверждено".

Детали: Компания вела прямую трансляцию запуска и выведения спутников на орбиту. Запуск спутников состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9, которая стартовала со станции Кейп-Канаверал в штате Флорида.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3 — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2019

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Напомним: