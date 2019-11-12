Суд США предоставил Конгрессу доступ до налоговых деклараций Трампа

Федеральный судья отклонил ходатайство юристов президента США по блокированию закона штата Нью-Йорк, позволяющего Конгрессу рассматривать налоговые декларации резидентов, в том числе Дональда Трампа.

Источник: телеканал ABC News

Дословно: "Федеральный судья в понедельник нанес еще один удар по президенту Дональду Трампу и его постоянным усилиям избежать передачи налоговых деклараций в Конгресс. Судья Карл Николс удовлетворил ходатайство об отклонении иска, который Трамп подал в июле из-за закона TRUST в штате Нью-Йорк, предоставляющего Конгрессу полномочия получить налоговую информацию о резидентах".

Детали: В июле губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял поправки к налоговому кодексу, которые позволяют предоставлять профильным комитетам Конгресса США налоговые документы жителей штата.

Напомним: