Суд США предоставил Конгрессу доступ до налоговых деклараций Трампа

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Вторник, 12 ноября 2019, 05:11

Федеральный судья отклонил ходатайство юристов президента США по блокированию закона штата Нью-Йорк, позволяющего Конгрессу рассматривать налоговые декларации резидентов, в том числе Дональда Трампа.

Источник: телеканал ABC News

Дословно: "Федеральный судья в понедельник нанес еще один удар по президенту Дональду Трампу и его постоянным усилиям избежать передачи налоговых деклараций в Конгресс. Судья Карл Николс удовлетворил ходатайство об отклонении иска, который Трамп подал в июле из-за закона TRUST в штате Нью-Йорк, предоставляющего Конгрессу полномочия получить налоговую информацию о резидентах".

Детали: В июле губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял поправки к налоговому кодексу, которые позволяют предоставлять профильным комитетам Конгресса США налоговые документы жителей штата.

Напомним: 

  • На прошлой неделе апелляционный суд Манхэттена также отказал адвокатам президента США. Они пытались заблокировать повестку окружной прокуратуры, которая потребовала налоговые декларации Дональда Трампа за последние восемь лет. Адвокаты президента настаивали, что он имеет иммунитет в уголовных расследованиях, однако суд отменил иск. Адвокаты подали апелляцию.

Темы: Трамп налоги


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