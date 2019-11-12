В США госпитализировали 39-го президента

Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован в Атланте для проведения процедур по снижению внутричерепного давления.

Источник: пресс-служба Центра Картера

Дословно: "Бывший президент США Джимми Картер был принят в больницу при университете Эмори сегодня вечером (11 ноября — УП) для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений".

Детали: В центре уточнили, что состояние Картера удовлетворительное, с ним находится его супруга. Процедура назначена на утро 12 ноября.

Напомним: