В США госпитализировали 39-го президента

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Вторник, 12 ноября 2019, 06:18

Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован в Атланте для проведения процедур по снижению внутричерепного давления.

Источник: пресс-служба Центра Картера

Дословно: "Бывший президент США Джимми Картер был принят в больницу при университете Эмори сегодня вечером (11 ноября — УП) для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений".

Детали: В центре уточнили, что состояние Картера удовлетворительное, с ним находится его супруга. Процедура назначена на утро 12 ноября.

Напомним:

  • Три недели назад, 22 октября, Картер попал в больницу для обследования и лечения "небольшого перелома костей таза".
  • 1 октября 2019 года Джимми Картеру исполнилось 95 лет.
  • 39-й президент США стал первым американским президентом, который достиг этого возраста.

Темы: США президент


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