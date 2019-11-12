В США госпитализировали 39-го президента
Вторник, 12 ноября 2019, 05:18
Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован в Атланте для проведения процедур по снижению внутричерепного давления.
Источник: пресс-служба Центра Картера
Дословно: "Бывший президент США Джимми Картер был принят в больницу при университете Эмори сегодня вечером (11 ноября — УП) для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений".
Детали: В центре уточнили, что состояние Картера удовлетворительное, с ним находится его супруга. Процедура назначена на утро 12 ноября.
Напомним:
- Три недели назад, 22 октября, Картер попал в больницу для обследования и лечения "небольшого перелома костей таза".
- 1 октября 2019 года Джимми Картеру исполнилось 95 лет.
- 39-й президент США стал первым американским президентом, который достиг этого возраста.