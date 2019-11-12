Ремонт на Северном мосту в Киеве перенесли на среду

Ремонт дорожного покрытия на Северном мосту в Киеве перенесли с 11 ноября на 13-е из-за погодных условий.

Источник: Facebook-страница "Киевавтодора"

Дословно: "В связи с погодными условиями ограничений движения на Северном мосту не было, работы перенесли на 13.11. На Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00 13 ноября".

Детали: Ремонт и ограничения движения планировавшихся ранее на понедельник, 11 ноября, но утром шел дождь.

На Северном мосту запланирован текущий ремонт покрытия, работы будут вести в направлении Троещины.

Во время работ движение будет частично ограничено. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы "Киевавтодор" запланировал завершить до вечерних часов пик.