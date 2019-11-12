Зеленский дал согласие на встречу с Путиным в Казахстане, продолжаются переговоры – Назарбаев

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Вторник, 12 ноября 2019, 09:31

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и России провести встречу тет-а-тет в Казахстане.

Об этом Назарбаев заявил во время Пятого ежегодного заседания Astana Club, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информационное агентство Kazinform.

"Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президента России и президента Украины. Я разговаривал о том, возможна ли такая встреча тет-а-тет, обговорить все вопросы. Мне кажется, сейчас момент хороший", – заявил Назарбаев.

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", – сказал он.

Назарбаев встретился с Владимиром Зеленским в октябре в Японии. Накануне он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин по телефону обсудили подготовку к проведению саммита в нормандском формате.

Темы: Зеленский Путин Казахстан


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