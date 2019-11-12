В Харькове полицейский метрополитена стрелял на станции

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Вторник, 12 ноября 2019, 09:50

В Харькове полицейский отдела в метрополитене в ночь на вторник открыл стрельбу на пустой станции метро "Научная".

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Информация о ЧП поступила в дежурную часть ГУНП в Харьковской области около 3:50 под утро 12 ноября.

На место срочно прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

Спецподразделение патрульной полиции "ТОР" разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

В результате происшествия никто не пострадал. На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой.

По данному факту назначено служебное расследование для привлечения виновных лиц к ответственности. О происшествии проинформировано территориальное управление ГБР в Полтаве.



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