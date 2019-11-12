Больше всего граждане России боятся социальной несправедливости и снижения доходов, а меньше всего они боятся обострения международных конфликтов.

Источник: опрос ВЦИОМ

Детали: Согласно опросу, доля россиян, обеспокоенных снижением дохода составляет 63%, неравенством между людьми недовольны 68%.

Беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти, пугают 39% населения России.

Наименьшую обеспокоенность у россиян вызывает возможное обострение международных конфликтов с участием России (20%).

Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1800 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.