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В Минсоцполитики объяснили, почему больше не будет платежек с льготами

Вторник, 12 ноября 2019, 10:15

Из-за нового механизма начисления льгот по ноябрь 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот и субсидий.

Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Министерства социальной политики

"Начиная с ноября 2019 года украинцы будут получать квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот и субсидий.

Это связано с новым механизмом который вступил в силу с 1 октября 2019года", - отметили в министерстве.

Теперь льготы будут предоставляться льготникам в денежной форме органами социальной защиты.

"Льготы будет перечислять АО "Ощадбанк" для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма)", - добавили в Минсоцполитики.

Льготникам, которые подали заявление о получении льготы наличными в орган соцзащиты, выплата будет осуществляться в указанный в заявлении способ (банк или почта).

"В случае получения наличных льготник должен уплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщик услуг АО "Ощадбанк" (при наличии данных о номере мобильного телефона льготник получит информационное сообщение от банка о проведении платежа)", - пояснили в ведомстве.

В министерстве предупредили, что из-за неточностей в данных по техническим причинам могут быть случаи не начисления отдельным лицам суммы льготы за октябрь 2019 года.

В таком случае в Минсоцполитики рекомендуют обратиться в орган соцзащиты по месту жительства, при этом сумма льготы за октябрь будет доначисленная в ноябре.

Украинская правда

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