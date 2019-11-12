Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине потеплеет до +18, на западе пройдет дождик

Вторник, 12 ноября 2019, 11:52

В ближайшие сутки погоду в большинстве областей Украины будет определять теплая воздушная масса, которая переместится с Балканского полуострова.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 13 ноября в Украине без осадков, лишь на Закарпатье днем ​​небольшой дождь. Ночью и утром ожидается на Левобережье страны туман.

Температура ночью +3+8°, в западных областях и на побережье морей до +11°, днем ​​+10+15°, на крайнем юге и Закарпатье до +18°; на востоке страны и севере Левобережья ночью +1+6°, днем ​​+7+12°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

В Киеве – без осадков; ночью +5+7°, днем ​​+12+14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 ноября самая высокая температура днем ​​была +15,8° в 2010 году, самая низкая ночью -13,4° в 1993 году.

14 ноября также без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь.

Температура в западных и южных (кроме Запорожской) областях, а также в Крыму ночью +4+9°, днем ​​+11+16°, на остальной территории ночью 0+5°, в восточных областях до -3° мороза, днем ​+8+13°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 14 ноября ожидается без осадков. Ночью +3+5°, днем ​​+10+12°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​порывы 15-18 м/с.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
Все новости...
Реклама: