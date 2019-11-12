В Украине потеплеет до +18, на западе пройдет дождик
В ближайшие сутки погоду в большинстве областей Украины будет определять теплая воздушная масса, которая переместится с Балканского полуострова.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: 13 ноября в Украине без осадков, лишь на Закарпатье днем небольшой дождь. Ночью и утром ожидается на Левобережье страны туман.
Температура ночью +3+8°, в западных областях и на побережье морей до +11°, днем +10+15°, на крайнем юге и Закарпатье до +18°; на востоке страны и севере Левобережья ночью +1+6°, днем +7+12°.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.
В Киеве – без осадков; ночью +5+7°, днем +12+14°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 ноября самая высокая температура днем была +15,8° в 2010 году, самая низкая ночью -13,4° в 1993 году.
14 ноября также без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь.
Температура в западных и южных (кроме Запорожской) областях, а также в Крыму ночью +4+9°, днем +11+16°, на остальной территории ночью 0+5°, в восточных областях до -3° мороза, днем +8+13°.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве 14 ноября ожидается без осадков. Ночью +3+5°, днем +10+12°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем порывы 15-18 м/с.