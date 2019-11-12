Зеленский дал совет украинцам, как не прогадать с продажей земли

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев не спешить с продажей земли, когда этот рынок откроют, потому что цены на этот товар будут расти.

Источник: его пресс-секретарь Юлия Мендель в колонке на НВ

Прямая речь: "Рыночные цены не установят сразу, они будут расти постепенно, вот почему президент, наоборот, призывает не продавать земли в первые годы".

Детали: По словам Мендель, сейчас примерно 5-7% украинцев хотят официально продать угодья. В последующие годы количество желающих будет колебаться в пределах 3-5%, согласно опыту восточноевропейских соседей Украины.

Пресс-секретарь пояснила, что после снятия моратория на продажу земли украинцы смогут свободно распоряжаться ею. И дело не только в возможности продажи - под землю можно будет взять кредит в банке, получить рыночные цены на аренду.

Прямая речь: "Следовательно бабушка будет получать деньги, за которые сможет жить, а не получать дешевый корм для животных. И уже потом, в случае если земля не нужна, можно ее продать. Это плюс тем, кто получил гектары по наследству, но не хочет заниматься фермерством, или тем, кто хочет продать часть угодий, чтобы собрать сумму на обучение внуков или помочь ребенку купить квартиру.

Земельная реформа – это установление правил игры на рынке, где царит хаос, спекуляции и бандитизм".

Что было раньше: Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, согласно которому с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Предыстория: