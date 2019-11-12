Арахамия о фракции: Лучше внутри трахаться и голосовать, чем "договорняки"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признает наличие групп влияния во фракции, но уверяет, что политсила сейчас "едина как никогда".

Источник: интервью Liga.net

Прямая речь: "Мы пытаемся выруливать. Если бы две недели назад во время какого-то скандала вы сказали мне, что надо кого-то выводить из фракции, то сегодня я скажу, что у нас фракция едина как никогда".

Детали: Арахамия признает, что вопрос об исключении людей из фракции постоянно витает в воздухе, но в ситуации, когда нужно принимать сотню законов в рамках программы экономического роста, по его словам, легче договориться со своими людьми внутри фракции, чем искать "договорняков" с другими политсилами, потому что "хотелки, которые озвучивают эти люди в Раде, страшно слышать".

Он отметил, что обсуждает с президентом Владимиром Зеленским ситуацию во фракции и присутствие в политсиле людей, которые часто идут против линии партии.

Прямая речь: "Президент все понимает и спрашивает меня постоянно, какие могут быть варианты решения. Я говорю, что, если ставить на карту разговор с пятью депутатами снаружи или с пятью нашими - я всегда выбираю путь разговаривать внутри.

Да, возможно, это где-то снижает рейтинг нашей партии, потому что люди хотят сильную руку. Но люди не настолько глубоко вовлечены во внутренние процессы. Сегодня им нравится сильная рука, а завтра они будут говорить, что мы импотенты и не можем принять обычный закон. Лучше внутри трахаться по всем возможным вопросам, но в конце выходить в зал и голосовать, чем сейчас отрезать всех, кто против, и оставить бутиковую фракцию в 180 человек, а потом бегать и думать, где взять еще 46 голосов".



Дополнительно: На вопрос, почему из фракции не выгнали кнопкодавов, ведь они подписывали меморандум перед выборами, Арахамия отметил, что это было случайное "кнопкодавство по дурости". По его словам, второй раз уже не может быть по дурости, тогда будет удаление из фракции.



