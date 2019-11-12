Украина ожидает исключения Мазура из розыска Интерпола в ближайшее время – МИД

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Вторник, 12 ноября 2019, 15:08

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина ожидает исключения ветерана АТО Игоря Мазура из розыска Интерпола после соответствующего обращения МВД.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеркаль сказала на брифинге во вторник в Киеве.

"Я только что контактировала с Геращенко (заместителем главы МИД. - Ред.), и он сказал, что Мазур должен быть снят из этого перечня в ближайшее время", - отметила Зеркаль.

"Еще в субботу они подали представление и ожидают в ближайшее время, что генеральный секретарь Интерпола примет соответствующее решение", - добавила она.

В МВД ранее сообщили, что Игоря Мазура задержали не на основании установления красной карточки, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами.

Игоря Мазура задержали накануне в Польше на КПП "Ягодин-Дорогуск" по запросу России через каналы Интерпола. РФ обвиняет Мазура в участии в боях на площади "Минутка" в Грозном в Чечне.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что польские органы власти примут решение по Мазуру в соответствии с международным правом.

10 ноября Мазура передали на поруки генерального консула Украины в Люблине.

Игорь Мазур - заместитель председателя "УНА-УНСО", возглавлял ячейку "Правого сектора" Киевщины, принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, является одним из основателей "Движения сопротивления капитуляции".

Европейская правда
Темы: Польша МИД


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