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Киевсовет решил вести учет членов формирований охраны порядка города

Вторник, 12 ноября 2019, 15:06

Депутаты Киевсовета 12 ноября поддержал создание единой информационной базы членов общественных формирований по охране общественного порядка и госграницы, которые действуют в Киеве.

Источник: сайт Киевского городского совета

Дословно начальник управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности КГГА Олег Куявский: "Создание соответствующей системы направлено на повышение контроля за выдачей удостоверений членов общественных формирований. Это, в частности будет помогать правоохранительным органам осуществлять оперативную проверку достоверности таких удостоверений. Также появятся дополнительные условия для общественного контроля за деятельностью ГФ".

Детали: Предполагается, что информация, размещенная в системе, будет освещаться в общем доступе в сети Интернет, кроме персональных данных о членах общественных формирований (дата и место рождения, место жительства (регистрации).

Информационную систему должны разработать в течение 4 месяцев после вступления в силу решения.

Такое решение поддержали 81 депутат Киевсовета.

Украинская правда
Темы: Киев
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