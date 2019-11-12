Киевсовет решил вести учет членов формирований охраны порядка города

234 просмотра
Вторник, 12 ноября 2019, 16:06

Депутаты Киевсовета 12 ноября поддержал создание единой информационной базы членов общественных формирований по охране общественного порядка и госграницы, которые действуют в Киеве.

Источник: сайт Киевского городского совета

Дословно начальник управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности КГГА Олег Куявский: "Создание соответствующей системы направлено на повышение контроля за выдачей удостоверений членов общественных формирований. Это, в частности будет помогать правоохранительным органам осуществлять оперативную проверку достоверности таких удостоверений. Также появятся дополнительные условия для общественного контроля за деятельностью ГФ".

Детали: Предполагается, что информация, размещенная в системе, будет освещаться в общем доступе в сети Интернет, кроме персональных данных о членах общественных формирований (дата и место рождения, место жительства (регистрации).

Информационную систему должны разработать в течение 4 месяцев после вступления в силу решения.

Такое решение поддержали 81 депутат Киевсовета.

Украинская правда
Темы: Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
В киевское метро не будут пускать нищих, голых и музыкантов 12 ноября 2019, 14:15
Арестован хакер, который скрывался в Киеве от ФБР 12 ноября 2019, 12:34
Избиение супругов в Киеве: полиция сообщила о подозрении двум мужчинам 11 ноября 2019, 18:53
Все новости
Главные новости
На кнопкодавстве поймали нардепа, который сам предлагал за это сажать
Рада почти единогласно начала ломать "схемы Яценко"
Глава НБУ прервал заграничную командировку из-за задержания чиновников банка
Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" сообщили о подозрении
Все новости
подкаст

Это нормально, что я так долго кашляю? Объясняет врач

мнение

Кто рискует заболеть деменцией

советы

5 стратегий, которые помогут отношениям пережить измену. Советы психолога

Поиск по сайту
Архив
Весь архів