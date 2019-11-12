Зеленский предлагает штрафовать за препятствование работе разведчиков

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О разведке", который предусматривает штрафы за препятствоание или отказ содействовать работе разведывательных органов.

Источник: законопроект №2412, опубликованный на сайте Верховной Рады

Детали: В частности, законопроект предусматривает штрафы от пятнадцати до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (255-340 грн - ред.) за препятствование осуществлению разведывательными органами определенных законом полномочий, а так же отказ от предоставления этим органам содействия в обеспечении их реализации.

Целью законопроекта, как сказано в пояснительной записке, является совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышение эффективности их взаимодействия, а также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами.