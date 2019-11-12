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Зеленский подписал изменения в Таможенный кодекс об интеллектуальной собственности

Вторник, 12 ноября 2019, 16:43

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины" № 202-ІX, который Верховная рада приняла 17 октября в этом году.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента, передает "Европейская правда".

"Закон имеет целью приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практикам Европейского Союза, что является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.

Реализация закона должна усилить борьбу с контрафактными товарами, ускорить перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины, в частности, дает определение терминов: "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Документ также предусматривает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, то есть товарам, которые были изготовлены с согласия правообладателя или товарам, изготовленным лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров, в частности если их количество превышает оговоренное между этой лицом и правообладателем.

Кроме того, закон устанавливает особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Темы: таможенный кодексЗеленский
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