Лукашенко заявил, что отменить смертную казнь ему не дают белорусы

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Вторник, 12 ноября 2019, 18:30

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверяет, что жители страны поддерживают идею казнить людей за преступления.

Источник: ответ Лукашенко на вопрос журналистов во время его первого за три года визита в Евросоюз, а именно в Австрию

Прямая речь: "Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит вопрос, стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит".

Детали: По словам президента, он когда-то разработал с политиками в Брюсселе дорожную карту "по работе с белорусским обществом", чтобы убедить его отказаться от высшей меры наказания.

Прямая речь: "Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить".

Больше деталей: При этом Лукашенко упрекнул европейцев, что они требуют отмены смертной казни от Беларуси, а от США и Китая – нет.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Лукашенко Беларусь


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