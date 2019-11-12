В Офисе Зеленского поймали на мошенничестве начальницу департамента – источник
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Вторник, 12 ноября 2019, 18:57
Сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП.
В частности, она просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.
Справка: Светлана Кондзеля работала в разных отделах при президенте с 2009 года. В департаменте обеспечения доступа к публичной информации - с 2014 года.
Украинская правда
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