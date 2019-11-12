Сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, ОП в Telegram, НАБУ

Детали: По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП.

В частности, она просила деньги за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Вскоре в Атикорбюро сообщили, что задержана руководительница департамента, ее сообщница – экс-замминистра культуры в 2011 году Виктория Лисничая и другие участники группировки. Идут следственные действия с участием сотрудников СБУ.

Сообщение НАБУ: "В результате операции "под прикрытием" детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды 300 тысяч долларов у физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины...

...Задержали непосредственно после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тысяч долларов".

Реакция в Офисе президента: "Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опасне для государства злоупотребления с его стороны".

сайт верховной рады

Справка: Светлана Кондзеля работала в разных отделах при президенте с 2009 года. В департаменте обеспечения доступа к публичной информации - с 2014 года.