В Офисе Зеленского поймали на мошенничестве начальницу департамента – источник

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Вторник, 12 ноября 2019, 18:57

Сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП.

В частности, она просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

 
сайт верховной рады

Справка: Светлана Кондзеля работала в разных отделах при президенте с 2009 года. В департаменте обеспечения доступа к публичной информации - с 2014 года.

Украинская правда
Темы: Офис президента Зеленский криминал чрезвычайное происшествие


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