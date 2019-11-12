Сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП.

В частности, она просила 150 тысяч долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

сайт верховной рады

Справка: Светлана Кондзеля работала в разных отделах при президенте с 2009 года. В департаменте обеспечения доступа к публичной информации - с 2014 года.