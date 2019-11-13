Спикером Сената Польши стал представитель оппозиции

33 просмотра
Среда, 13 ноября 2019, 01:27

Председателем высшей палаты польского парламента стал сенатор от оппозиционной "Гражданской коалиции" Томаш Гродзкий.

Источник: "Укринформ"

Детали: За него проголосовали 51 сенатор от "Гражданской коалиции" и несколько независимых парламентариев.

Сам Гродзкий результаты голосования назвал "победой демократии".

Представитель правящей партии, маршалок Сената прошлой каденции Станислав Карчевский получил поддержку 48 сенаторов.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Польша


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина ожидает исключения Мазура из розыска Интерпола в ближайшее время – МИД 12 ноября 2019, 15:08
Из-за аварии прекращена работа пункта пропуска на границе Польши и РФ 12 ноября 2019, 10:22
Премьер Польши обвинил Netflix в переписывании истории 11 ноября 2019, 15:52
Все новости
Главные новости
В Офисе Зеленского поймали на мошенничестве начальницу департамента
Вместо Луценко в Раду заходит Вятрович
Бахматюк: Я встречался с Богданом, но большого восторга там не было
В Кучмы заявили, что преодолели все преграды для встречи в Нормандской формате
Все новости
мнение

Кто рискует заболеть деменцией

Дети

20 честных комиксов: мама иллюстрирует, что такое воспитание детей

советы

5 стратегий, которые помогут отношениям пережить измену. Советы психолога

Поиск по сайту
Архив
Весь архів