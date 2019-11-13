Спикером Сената Польши стал представитель оппозиции

Председателем высшей палаты польского парламента стал сенатор от оппозиционной "Гражданской коалиции" Томаш Гродзкий.

Источник: "Укринформ"

Детали: За него проголосовали 51 сенатор от "Гражданской коалиции" и несколько независимых парламентариев.

Сам Гродзкий результаты голосования назвал "победой демократии".

Представитель правящей партии, маршалок Сената прошлой каденции Станислав Карчевский получил поддержку 48 сенаторов.