Спикером Сената Польши стал представитель оппозиции
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Среда, 13 ноября 2019, 01:27
Председателем высшей палаты польского парламента стал сенатор от оппозиционной "Гражданской коалиции" Томаш Гродзкий.
Источник: "Укринформ"
Детали: За него проголосовали 51 сенатор от "Гражданской коалиции" и несколько независимых парламентариев.
Сам Гродзкий результаты голосования назвал "победой демократии".
Представитель правящей партии, маршалок Сената прошлой каденции Станислав Карчевский получил поддержку 48 сенаторов.
Ольга Гетьманец, УП
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