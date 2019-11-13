СБУ разоблачила схему хищения и нелегального экспорта древесины на Житомирщине

Служба безопасности Украины выявила хищение древесины с последующим ее экспортом в страны ЕС. Оценивается, что злоумышленники успели вывезти продукции более чем 14 миллионов гривен.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Организаторами схемы стали жители Новоград-Волынского. Один скупал в государственных и коммунальных заведениях неучтенную древесину, второй владелец деревообрабатывающего предприятия, был ответственен за производство древесного угля.

Служба безопасности Украины выявила хищение древесины с дальнейшим ее экспортом в страны ЕС.

Легализовали лесоматериалы через ряд предприятия, оформленных на бездомных. В дальнейшем продукцию экспортировали в ЕС.

Сейчас правоохранители проверяют на причастность к схеме должностных лиц лесной отрасли региона.

Служба безопасности Украины выявила хищение древесины с дальнейшим ее экспортом в страны ЕС.

Дословно: "В рамках открытого уголовного производства состоялось 15 обысков по местам регистрации задействованных в сделке фирм, на промышленных мощностях, в складских помещениях и помещениях фигурантов дела. Правоохранители изъяли неучтенные лесоматериалы, готовую продукцию, транспортные средства и документацию, которая доказывает сделки."

Напомним: