СБУ разоблачила схему хищения и нелегального экспорта древесины на Житомирщине

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Среда, 13 ноября 2019, 01:56

Служба безопасности Украины выявила хищение древесины с последующим ее экспортом в страны ЕС. Оценивается, что злоумышленники успели вывезти продукции более чем 14 миллионов гривен.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Организаторами схемы стали жители Новоград-Волынского. Один скупал в государственных и коммунальных заведениях неучтенную древесину, второй владелец деревообрабатывающего предприятия, был ответственен за производство древесного угля.

 
Служба безопасности Украины выявила хищение древесины с дальнейшим ее экспортом в страны ЕС.

Легализовали лесоматериалы через ряд предприятия, оформленных на бездомных. В дальнейшем продукцию экспортировали в ЕС.

Сейчас правоохранители проверяют на причастность к схеме должностных лиц лесной отрасли региона.

 
Служба безопасности Украины выявила хищение древесины с дальнейшим ее экспортом в страны ЕС.

Дословно: "В рамках открытого уголовного производства состоялось 15 обысков по местам регистрации задействованных в сделке фирм, на промышленных мощностях, в складских помещениях и помещениях фигурантов дела. Правоохранители изъяли неучтенные лесоматериалы, готовую продукцию, транспортные средства и документацию, которая доказывает сделки."

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СБУ


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