Надеемся на быстрый результат – Миссия МВФ о визите в Украину

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Среда, 13 ноября 2019, 02:30

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством.

Источник: интервью Томсена для "Голос Америки"

Прямая речь: "Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте посмотрим."

Детали: Представитель МВФ подчеркнул, что Украина достигла прогресса в вопросе очистки банковского сектора, стабилизации макроэкономики, фискальной и монетарной политики.

Томсен высказал разочарование в вопросе преодоления коррупции в Украине и государственного управления. Он считает, что новое правительство должно лучше работать в этом направлении.

По его словам, важно "сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию".

Напомним:

  • Накануне министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что миссия Международного валютного фонда начнет работать в Украине в четверг, 14 ноября.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: МВФ Украина экономика


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