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Вице-спикер Сената Боливии провозгласила себя президентом 

Среда, 13 ноября 2019, 04:12

Второй заместитель главы Палаты сенаторов Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес провозгласила себя президентом на переходный период.

Источник: DW

Детали: Это произошло после того, как парламент страны не смог собрать кворум, чтобы выбрать преемника беглого президента Эво Моралеса.

По словам Аньес, конституция позволяет ей занять пост президента после его отставки или отставки вице-президента и спикеров.

Выборы нового главы государства должны состояться в 90-дневный срок.

Сам же беглый президент получил убежище в Мексике, где его приняли  "из гуманитарных соображений". Позже он пообещал вернуться в Боливию.

Напомним:

  • 10 ноября президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке. Это произошло на фоне широкомасштабных протестов, связанных с противоречивыми переизбранием Моралеса в прошлом месяце.

Ольга Гетьманец, УП
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