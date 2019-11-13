Тела двух тернопольчан нашли в холодильной камере в Польше

Тела двух украинцев в возрасте 28 и 46 лет нашли в Польше в большом ангаре для хранения фруктов и овощей, наполненном азотом, без доступа кислорода.

Эту информацию подтвердила корреспонденту "Укринформа" руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.

"Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник", – сообщила она.

По словам Крысы, мужчины легально работали в Польше.

Дипломат сообщила, что вскрытие тел состоится в среду, а вывезти в Украину их планируют в четверг.

Польские СМИ, в частности RMF24.pl и TVN 24, сообщали, что в воскресенье, 10 ноября, в Садковице Лодзинского воеводства Польши на яблочной плантации нашли тела двух украинских заробитчан: 28-летнего Игоря К. и 46-летнего Ивана К.

Тела мужчин в анаэробной камере (холодильной камере) для хранения яблок обнаружил владелец хранилища. Он и сообщил об этом полиции.