Плохая видимость и ветер – предупреждение синоптиков

13 ноября в западных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с; утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Источник: сайт Украинского гидрометцентра

Детали: На Закарпатье в среду прогнозируют дожди, а на остальной территории – без осадков.

Дневная температура воздуха – от 9 до 17 градусов тепла: холоднее всего на востоке, теплее всего – на Закарпатье.