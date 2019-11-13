Плохая видимость и ветер – предупреждение синоптиков

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Среда, 13 ноября 2019, 09:27

13 ноября в западных областях Украины порывы ветра 15-20 м/с; утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Источник: сайт Украинского гидрометцентра

Детали: На Закарпатье в среду прогнозируют дожди, а на остальной территории – без осадков.

 

Дневная температура воздуха – от 9 до 17 градусов тепла: холоднее всего на востоке, теплее всего – на Закарпатье.

Темы: погода


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