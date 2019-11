ЕС выразил поддержку открытию рынка земли в Украине и назвал условия успеха

Евросоюз поддерживает планы правительства открыть рынок земли в Украине, что может "раскрыть огромный потенциал для экономики страны". Реформа должна базироваться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности и справедливости, считают в Брюсселе.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС в Украине.

"Уважая независимый законодательный процесс Украины и принятие суверенных решений, мы готовы предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами. При открытии этого рынка важно установить гарантии, чтобы избежать чрезмерной концентрации земли в руках нескольких операторов, обеспечить справедливое отношение к владельцам небольших земель, желающих продать свои земельные участки, и гарантировать права активных мелких фермеров, желающих приобрести землю сельскохозяйственного назначения ", - заявили в ЕС.

Евросоюз рекомендует, чтобы небольшие фермерские хозяйства были в основе системы государственной поддержки:

"ЕС внимательно оценит условия, при которых рынок сельскохозяйственных земель будет функционировать, и то, как контролируются меры безопасности во время внедрения земельной реформы. Небольшие фермерские хозяйства должны стоять в центре этой реформы, в частности те, которые не зарегистрированы как юрлица – то есть физические лица, обрабатывающие сельскохозяйственные угодья".

ЕС считает, что открытие рынка земли должно стать первым шагом к более широкой и всеобъемлющей земельной реформе, которая будет охватывать другие элементы управления землей, политику землепользования, планирования и мониторинга, осведомленности о правах на землю, консолидации земель.

"Одним из условий успеха является, в частности, повышение прозрачности через открытый доступ к данным о правах на землю и их публикацию. Для этого потребуется углубленная реформа Государственного геокадастра и перераспределение некоторых его функций. ЕС рассматривает возможность продолжить свою поддержку внедрения земельной реформы, особенно акцентируя внимание на институциональных изменениях (для управления земельными ресурсами, планирования и управления, направленных на интеграцию Кадастра и Реестра прав), обучение и усиление потенциала и мониторинга предусмотренных гарантий ", - сказано в заявлении.

Верховенство права и функционирующая судебная система имеют решающее значение для успеха реформы земельного рынка, добавили в представительстве ЕС.

"Я понимаю политическую чувствительность и беспокойства, связанные с земельной реформой. Но я уверен, что с помощью правильных гарантий и механизмов поддержки реформа имеет огромный потенциал для украинской экономики, принесет пользу маленьким фермерам и повысит чувство собственности на их собственную судьбу", - заявил глава Представительства ЕС Матти Маазикас.

