Больше 3 тысяч домов Киева уже отжили свое – Киевсовет

Киев проведет инвентаризацию устаревшего жилого фонда, поскольку более 3 тысяч жилых домов в столице аварийные или непригодные для проживания.

Источник: пресс-служба Киевсовета

Прямая речь депутата Киевсовета Ольги Балицкой: "Ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов.

Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно истек".

Детали: На заседании 12 ноября Киевсовет принял решение о необходимости проведения инвентаризации устаревшего жилья.

Предполагается, что Киевская городская администрация в течение 2 месяцев проведет соответствующую проверку.

По словам депутатов, это необходимо для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилищного фонда Киева.

Однако, когда может начаться восстановление старого жилья, в Киевсовете не сообщают.