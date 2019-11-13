Погода лучше, чем в Испании: синоптик порадовала украинцев прогнозом

В четверг, 14 ноября, в Украине будет тепло и почти без осадков, а вот в Испании ожидается снег.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Прямая речь Диденко: "Пока у нас царит антициклоническая погода, то есть, без осадков, южную часть Европы в результате деятельности активных циклонов периодически заливает. А завтра даже будет сыпать снег в Испании".

Детали: Синоптик добавляет погодную карту и объясняет ее обозначения: синий цвет - дожди, сиреневый - снег.

По ее словам, в четверг, 14 ноября осадки в Украине не предвидятся, разве что на Закарпатье и в Прикарпатье возможен дождь. Ветер юго-восточного направления все еще будет порывистым, до сильного.

Температура воздуха, по сравнению с большинством стран Европы, высокая (карта внизу), днем ​​+8+12 градусов, на юге и западе +13+19 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве в четверг без осадков; порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с; температура ночью 4-6° тепла, днем ​​10-12°.

В пятницу, 15 ноября, в Украине погода без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных, Херсонской и Запорожской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях и на юге страны ночью 4-9°, днем 10-15°, на Закарпатье и в Одесской области до 18°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья до 2° мороза, днем 8-13° тепла.

В Киеве 15 ноября также ожидается без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°.