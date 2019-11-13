В ЕС выступили с инициативой для ускорения интеграции Украины, Грузии и Молдовы

Литовские депутаты из состава политической группы Европейской народной партии предлагают запустить так называемый "процесс трио" для ускорения евроинтеграции Украины, Молдовы и Грузии.

Такую инициативу они представили 12 ноября в Брюсселе, пишет "Укринформ".

Документ в ходе дискуссии "Наша стратегия для будущего" Восточного партнерства "с участием депутатов Европейского парламента, представителей общественности и политиков из стран-партнеров, представил председатель парламентской ассамблеи Euronest, литовец Андрюс Кубилюс.

Новое видение предусматривает учреждение так называемого "процесса трио" для стран, которые заключили с Евросоюзом соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, и открытие перед этими странами перспективы членства в ЕС.

"Европейский" процесс трио "должен быть предложен на следующие десять лет для поддержки стран, которые имеют развитые отношения с ЕС в формате ассоциации и углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (Украина, Грузия и Молдова)", - говорится в распространенном по этому поводу пояснительной записке.

Новая инициатива, которая получила название "Стратегия трио 2030", имеет целью "мягкую" трансформацию постсоветских стран и их превращение в успешные демократические государства, в частности, с учетом опыта предшественников из стран Восточной Европы, главным стимулом для развития которых стал процесс расширения ЕС.

По мнению авторов, такая политика будет отвечать интересам самого ЕС.

"Сегодня мы находимся в критическом пункте, когда имеем добавить новые долгосрочные инструменты с нашей стратегией, чтобы помочь народам ведущей группы ассоциированного с ЕС трио сохранить мотивацию и импульс к реформам в течение следующего десятилетия до 2030 года", - говорится в документе.

Главной новацией новой стратегии является не только сохранение принципа "больше за большее" в отношениях с ЕС, но и конкретизация обязательств самого Евросоюза, который в ответ на успех в реформах должен предложить странам-партнерам инструменты для более амбициозной конечной цели европейской интеграции.

"Процесс трио" фактически является повторением так называемой Берлинской инициативы, инициированной Германией в 2014 году, и предложенной странам Западных Балкан для ускорения процессов их европейской интеграции.

Программы в рамках "процесса трио" могут включать инструменты Европейского экономического пространства для более тесной интеграции упомянутых стран в европейский рынок.

Европейская правда