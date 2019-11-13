Коломойский готов к розвороту Украины в сторону России – New York Times

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

Источник: The New York Times

Дословно: "Коломойский, которого многие считают самой влиятельной фигурой в Украине за пределами правительства, учитывая его роль покровителя недавно избранного президента Владимира Зеленского, испытал поразительную перемену настроения: по его словам, Украине пора отказаться от Запада и развернуться обратно в сторону России".

Детали: Издание, цитируя заявления Коломойского, полагает, что они, по крайней мере, частично отражают разочарование олигарха западной дипломатией и Международным валютным фондом, который надеется, что президент не позволит ему вернуть себе ПриватБанк.

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения ", — сказал Коломойский, сравнивая Россию и Украину.

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это", - цитирует издание олигарха.

Коломойский подчеркнул, что у него нет особой любви к России, упомянув Голодомор в 1930-х годах как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связей с Москвой.

Но, как пишет издание, Коломойский в нецензурной лексике заявил, что Запад подвел Украину, не предоставив достаточно денег или не открыв достаточно рынков.

Вместо этого, по его словам, Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического конкурента.

"Война против России, - сказал он, - до последнего украинца".

Коломойский заявил, что восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. Он считает, что рана войны заживет.

"Дайте ей пять, 10 лет, и кровь будет забыта", - сказал Коломойский.

"В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией… Я объективно описываю то, что вижу и куда все движется", - добавил он.

Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, который настаивает на антикоррупционных реформах, раздражающих укоренившиеся бизнес-интересы в Украине.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня ", - сказал Коломойский.

"Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - добавил он.

Олигарх заявил, что если бы он был президентом Украины, он бы начал расследование, которого добивался президент США Дональд Трамп.

На вопрос, не поставит ли это Украину под удар, если на президентских выборах в следующем году победит демократ, Коломойский ответил: "Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России".

"Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы", - сказал он. "Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы".

Коломойский сказал, что он по-прежнему намерен вернуть себе право собственности на ПриватБанк или получить компенсацию. Он заявил, что лица, такие, как Порошенко, ответственный за национализацию банка, должны быть наказаны, "и для них должна быть возвращена смертная казнь".

Издание отметило, что, поскольку международные инвесторы обеспокоены ролью Коломойского, Зеленский публично настаивает на том, что он не вернет банк его бывшим владельцам. Коломойский в ответ заявил, что президент врет.

"Он знает, что их не украли", - возразил Коломойский, говря о деньгах, которые он его партнер вывели из банка. "Он говорит то, что вы все хотите услышать".

При этом Коломойский отрицает, что имеет скрытое влияние на правительство Зеленского. Но предупредил, что он начинает верить в такой сложившийся образ и способен воплотить его в жизнь.

"Если я надеваю очки и смотрю на себя, как весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, кукловодом, хозяином Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы", - сказал Коломойский.

"Я могу начать делать это по-настоящему", - заявил он.

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