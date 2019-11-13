Под Перемышлем осквернили могилы украинских военных

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Среда, 13 ноября 2019, 14:10

Неизвестные злоумышленники осквернили братскую могилу украинских военных на кладбище в селе Пикуличи под Перемышлем.

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Темы: Польша УПА


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