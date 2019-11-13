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Тейлор рассказал о звонке Трампа после разговора с Зеленским

Среда, 13 ноября 2019, 18:54
Тейлор рассказал о звонке Трампа после разговора с Зеленским

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в среду раскрыл новые подробности телефонного звонка между Трампом и послом США в ЕС, который состоялся на следующий день после того, как президент Трамп поговорил с Владимиром Зеленским 25 июля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на телеканал ABC News, который ведет трансляцию публичных слушаний.

Из слов Тейлора следует, что разговор между Трампом и Гордоном Сондлендом, послом США в ЕС, состоялся 26 июля и о нем ранее не сообщалось.

"В прошлую пятницу один из моих сотрудников рассказал мне о событиях, которые произошли 26 июля. Пока мы с послом Волкером посещали фронт (на Донбассе - Ред.), этот член моего персонала сопровождал посла Сондленда на встрече с высшим украинским чиновником в Киеве", - сказал Тейлор.

По его словам, после этой встречи Сондленд отправился в ресторан и в присутствии помощника Тейлора позвонил Дональду Трампу. Сотрудник смог услышать, что Трамп спрашивает Сондленда о расследовании.

"Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться вперед", - рассказал Тейлор.

Дипломат отметил, что вспоминает, как его помощник спросил о разговоре.

"Посол Сондленд ответил, что президент Трамп больше беспокоится о расследовании по Байдену, на которому настаивал Джулиани", - сказал Тейлор. Позже он уточнил, что это означает, что Трамп, по его мнению, больше беспокоился о расследовании, чем об Украине.

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У Трампа заявили, что он не смотрит слушания по его импичменту

Напомним:

  • Ранее Сондленд предоставил запутанные показания. В частности, он пересмотрел свои показания законодателям Палаты представителей и признал связь американской помощи Украине с расследованием в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Палата представителей Конгресса США в среду начала публичную фазу слушаний по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Узнать больше: Импичмент идет к финалу: несет ли "Украинагейт" реальную угрозу для Дональда Трампа

Темы: Трампимпичмент
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