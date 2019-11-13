Зеленский подписал закон, с которым дороги должны стать безопаснее

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Среда, 13 ноября 2019, 21:17

Президент Владимир Зеленский подписал закон об аудите безопасности международных и национальных автомобильных дорог.

Источник: сайт президента

Текст сообщения: "Закон вносит изменения в законы "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий"...

Документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог в ходе эксплуатации".

Детали: В ОП сообщили, что документ будет способствовать интеграции дорог общего пользования в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности.

Напомним:

  • 17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог".
  • По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает пятое место по количеству погибших в ДТП после Малайзии, Аргентины, Греции и Камбоджи.

Украинская правда
Темы: Зеленский дороги законодательство


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