Зеленский подписал закон, с которым дороги должны стать безопаснее
Среда, 13 ноября 2019, 20:17
Президент Владимир Зеленский подписал закон об аудите безопасности международных и национальных автомобильных дорог.
Источник: сайт президента
Текст сообщения: "Закон вносит изменения в законы "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий"...
Документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог в ходе эксплуатации".
Детали: В ОП сообщили, что документ будет способствовать интеграции дорог общего пользования в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности.
Напомним:
- 17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1061 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог".
- По данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает пятое место по количеству погибших в ДТП после Малайзии, Аргентины, Греции и Камбоджи.
Украинская правда