Зеленский подписал закон, с которым дороги должны стать безопаснее

Президент Владимир Зеленский подписал закон об аудите безопасности международных и национальных автомобильных дорог.

Источник: сайт президента

Текст сообщения: "Закон вносит изменения в законы "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", которыми вводится понятие "экономические потери в связи с гибелью или ранением (травмированием) людей в результате дорожно-транспортных происшествий"...

Документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии проектирования и после ввода в эксплуатацию и проверку безопасности автодорог в ходе эксплуатации".

Детали: В ОП сообщили, что документ будет способствовать интеграции дорог общего пользования в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности.

Напомним: