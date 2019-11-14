Facebook впервые рассказал, что удаляет из Instagram

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Четверг, 14 ноября 2019, 01:37

Компания Facebook впервые опубликовала данные про удаление публикаций в Instagram.

Источник: отчет компании об удалении контента, нарушающего политику соцсети

Детали: В общей сложности в апреле-сентябре из инстаграма было удалено не менее 3,3 миллиона постов, нарушающих политику соцсети.

Речь идет о записях, попавших в одну их четырех категорий: 

  • Суицид и членовредительство (1,7 миллиона удаленных постов)
  • Детская нагота и сексуальная эксплуатация детей (1,3 миллиона постов)
  • Террористическая пропаганда (240 тысяч постов) 
  • Покупка или продажа запрещенных товаров (95,5 тысяч постов). 

В отчете отмечается, что в абсолютном большинстве случаев записи были обнаружены и удалены до того, как на них пожаловались пользователи.

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Темы: facebook соцсети терроризм


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