Facebook впервые рассказал, что удаляет из Instagram

Компания Facebook впервые опубликовала данные про удаление публикаций в Instagram.

Источник: отчет компании об удалении контента, нарушающего политику соцсети

Детали: В общей сложности в апреле-сентябре из инстаграма было удалено не менее 3,3 миллиона постов, нарушающих политику соцсети.

Речь идет о записях, попавших в одну их четырех категорий:

Суицид и членовредительство (1,7 миллиона удаленных постов)

Детская нагота и сексуальная эксплуатация детей (1,3 миллиона постов)

Террористическая пропаганда (240 тысяч постов)

Покупка или продажа запрещенных товаров (95,5 тысяч постов).

В отчете отмечается, что в абсолютном большинстве случаев записи были обнаружены и удалены до того, как на них пожаловались пользователи.

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