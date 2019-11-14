Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли

Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов от Слуги народа за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли.

Источник: Telegram Зе! Команды

Прямая речь: "Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от Слуги народа. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство".

Детали: По словам Зеленского, "каждый украинец станет собственником своей земли". Президент добавил, что, по его мнению, про открытие рынка земли обязательно будет написано в учебниках истории.

Напомним: