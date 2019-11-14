Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли
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Четверг, 14 ноября 2019, 03:54
Президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов от Слуги народа за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли.
Источник: Telegram Зе! Команды
Прямая речь: "Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от Слуги народа. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство".
Детали: По словам Зеленского, "каждый украинец станет собственником своей земли". Президент добавил, что, по его мнению, про открытие рынка земли обязательно будет написано в учебниках истории.
Напомним:
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. "За" проголосовало 240 нардепов, из них 227 — из фракции Слуги народа, еще 13 — внефракционные.
- Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года.
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