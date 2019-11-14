Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинка Ангелина Калинина вышла в третий круг турнира WTA

Четверг, 14 ноября 2019, 05:28
Украинка Ангелина Калинина вышла в третий круг турнира WTA

Украинка Ангелина Калинина вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Oracle Challenger Series в Хьюстоне (США).

Источник: Укринформ

Детали: В матче второго круга соревнований в штате Техас 22-летняя Калинина из Новой Каховки за 2 часа 15 минут нанесла поражение первому номеру "посева" американке Даниэль Роуз Коллинз - 6:0, 3:6, 6:3.

Путевку в четвертьфинал турнира Калинина разыграет с американкой Коко Вандевеге, которая обыграла свою соотечественницу Сакию Викери - 7:5, 6:3.

Турнир в Хьюстоне завершится 17 ноября.

Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
США
Кулеба надеется, что в начале следующего года F-16 появятся в небе Украины
Срок заключения основательницы Theranos Холмс сократили на два года
Вопрос членства Украины в НАТО должен подождать до победы – Пенс
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: