Украинка Ангелина Калинина вышла в третий круг турнира WTA

Украинка Ангелина Калинина вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Oracle Challenger Series в Хьюстоне (США).

Источник: Укринформ

Детали: В матче второго круга соревнований в штате Техас 22-летняя Калинина из Новой Каховки за 2 часа 15 минут нанесла поражение первому номеру "посева" американке Даниэль Роуз Коллинз - 6:0, 3:6, 6:3.

Путевку в четвертьфинал турнира Калинина разыграет с американкой Коко Вандевеге, которая обыграла свою соотечественницу Сакию Викери - 7:5, 6:3.

Турнир в Хьюстоне завершится 17 ноября.