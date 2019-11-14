Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине уже 150 тысяч больных ОРВИ и гриппом, но до эпидемии еще далеко

Четверг, 14 ноября 2019, 08:28

Министерство здравоохранения сообщает, что за прошедшую неделю на грипп и ОРВИ заболели 150 тысяч 171 человек, из них 66,5% дети.

Источник: сайт МОЗ

Дословно: "Интенсивный показатель заболеваемости составляет 392,7 на 100 тысяч населения, что на 17,6% меньше эпидемического порога по Украине".

Детали: Летальные случаи вследствие гриппа за отчетную неделю не зарегистрированы.

Но зафиксированы 6 случаев среди пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случая гриппоподобного заболевания, и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

В стране отсутствует циркуляция вирусов гриппа.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировались 34 тысячи 165 человек. С начала эпидемического сезона прививки сделали 125 тысяч 8 человек.

Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт.

Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Минздрав призывает не заниматься самолечением и напоминает, что лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация.

Читайте также: Как отличить грипп от простуды?

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравздоровьегрипп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: