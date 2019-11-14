В Украине уже 150 тысяч больных ОРВИ и гриппом, но до эпидемии еще далеко
Министерство здравоохранения сообщает, что за прошедшую неделю на грипп и ОРВИ заболели 150 тысяч 171 человек, из них 66,5% дети.
Источник: сайт МОЗ
Дословно: "Интенсивный показатель заболеваемости составляет 392,7 на 100 тысяч населения, что на 17,6% меньше эпидемического порога по Украине".
Детали: Летальные случаи вследствие гриппа за отчетную неделю не зарегистрированы.
Но зафиксированы 6 случаев среди пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случая гриппоподобного заболевания, и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.
В стране отсутствует циркуляция вирусов гриппа.
В течение отчетной недели против гриппа вакцинировались 34 тысячи 165 человек. С начала эпидемического сезона прививки сделали 125 тысяч 8 человек.
Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт.
Симптомы гриппа возникают внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.
Минздрав призывает не заниматься самолечением и напоминает, что лучшая профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация.
Читайте также: Как отличить грипп от простуды?