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Кампанию по очернению Йованович вели Джулиани и коррумпированные украинцы – Кент

Четверг, 14 ноября 2019, 09:08

Кампанию по очернению экс-посла США в Украине Мари Йованович вели личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани и коррумпированные украинцы.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент во время открытых показаний в Конгрессе по делу импичмента президента США Дональда Трампа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Кент прямо не сказал, что кампания против Йованович была непосредственно связана с решением Трампа устранить ее.

"Вы не можете продвигать принципиальные антикоррупционные действия так, чтобы не злить коррумпированных людей, - сказал Кент. - Кампания по очернению со стороны Руди Джулиани была вездесущей весной 2019 года на Fox News и в интернете и твиттерсфере".

Кент также вспомнил директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и бывшего старшого директора по вопросам Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фиону Хилл как объектов нападок.

"Очень обидно было видеть, как некоторые американцы, в частности те, кто объединился с коррумпированными украинцами, чтобы достичь собственных интересов, атаковали преданных госслужащих, продвигавших интересы США в Украине", - сказал Кент.

Таким образом они нанесли ущерб крайне важным двусторонним отношениям, считает дипломат.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в среду раскрыл новые подробности телефонного звонка между Трампом и послом США в ЕС, который состоялся на следующий день после того, как президент Трамп поговорил с Владимиром Зеленским 25 июля.

Темы: США
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