Пожар на военном складе в Гайсине уничтожил шлемы и бронежилеты

На вещевом складе воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцируется в Гайсине Винницкой области, вечером 13 ноября произошел пожар.

Источник: пресс служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

Дословно: "В металлическом ангаре вещевого склада площадью 200 кв. м возник пожар.

Огнем уничтожено имущество, хранившееся в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее.

Предварительная сумма ущерба – 10,5 миллионов гривен. Данных о пострадавших или погибших нет".

Пожар на военном складе в Винницкой области Военная прокуратура

Детали: Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

К ликвидации пожара привлекались 4 пожарных автомобиля и 20 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, а также пожарный автомобиль и личный состав воинских частей Гайсинского гарнизона.

На месте происшествия работали оперативные группы военной прокуратуры Винницкого гарнизона, Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, а также Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка.

Продолжаются первоочередные следственные действия, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины начала уголовное производство по факту пожара. Досудебное расследование дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины, поручено ГБР.