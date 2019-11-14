Украина передала ноту Японии и выяснила, кто пригласил "ДНР" на турнир по каратэ

Посольство Украины передало японской стороне ноту участием "представителей" так называемой "ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", организованном частной организацией.

Источник: Facebook посольства Украины в Японии

Прямая речь: "В рамках мероприятий дипломатического реагирования Посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны".

Детали: В разговоре с посольством представители организации "Всемирная федерация каратеномити", проводившей "турнир", подтвердили факт приглашения спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на временно оккупированной территории Донецкой области Украины.

Украинские дипломаты выяснили, что "Всемирная федерация каратеномити" является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в целом в мире.

При этом посольство отмечает, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии касательно безусловной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины является последовательной и неизменной. Поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японским правительством не имеют никаких оснований.

Что было раньше: 12 ноября 2019 в информационном пространстве появились сообщения об участии "представителей" так называемой "ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", проведенного "всемирной федерацией каратеномити" в Токио 7-10 ноября 2019 .