Три месяца тюрьмы: в Киеве вынесен первый приговор за домашнее насилие

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Четверг, 14 ноября 2019, 11:56

В Киеве впервые осужден мужчина, который систематически издевался над женой, – к 3 месяцам ареста.

Источник: столичная прокуратура

Детали: По данным следствия, 33-летний киевлянин систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье (ст.126-1 УК Украины).

Он умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

С января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составлены админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене.

По результатам судебного рассмотрения Оболонским районным судом Киева злоумышленник приговорен к 3 месяцам ареста и взят под стражу в зале суда.

Правоохранители отмечают, что это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие.

Украинская правда
Темы: Киев прокуратура


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