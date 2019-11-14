Государство должно определить отношение к артистам, которые гастролируют в РФ – Бородянский
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что государство должно определить свою позицию в отношении украинских артистов, которые гастролируют на территории России.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Бородянского на международном форуме "Креативная Украина"
Прямая речь: "Я считаю, что культура является важной частью политики. Каждый человек делает выбор... Если певец или артист едет в Российскую Федерацию и выступает там, не в Крыму, Крым - это Украина, то на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия страна, которая на нас напала".
Детали: Министр отметил, что государство должно сформулировать свое отношение к таким гастролям.
Также Бородянский добавил, что поддерживает инициативу Общественного телевидения не отправлять на международный конкурс "Евровидение" артистов, которые выступают или намерены выступать в России.
Напомним:
- Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019 после того, как победительница украинского отбора певица Maruv отказалась прекратить гастроли в России.
- Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НСТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.
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