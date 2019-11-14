Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Государство должно определить отношение к артистам, которые гастролируют в РФ – Бородянский

Четверг, 14 ноября 2019, 11:11

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что государство должно определить свою позицию в отношении украинских артистов, которые гастролируют на территории России.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Бородянского на международном форуме "Креативная Украина"

Прямая речь: "Я считаю, что культура является важной частью политики. Каждый человек делает выбор... Если певец или артист едет в Российскую Федерацию и выступает там, не в Крыму, Крым - это Украина, то на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия страна, которая на нас напала".

Детали: Министр отметил, что государство должно сформулировать свое отношение к таким гастролям.

Также Бородянский добавил, что поддерживает инициативу Общественного телевидения не отправлять на международный конкурс "Евровидение" артистов, которые выступают или намерены выступать в России.

Напомним:

  • Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019 после того, как победительница украинского отбора певица Maruv отказалась прекратить гастроли в России.
  • Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НСТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинкультурыРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Минкультуры
Три дня для передачи имущества. Комиссия Минкульта завершила работу в Киево-Печерской лавре
Госкино поддерживает или вредит: история несостоявшегося интервью
Государству вернули уже треть зданий лавры в Киеве, в которых хозяйничала УПЦ МП
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: