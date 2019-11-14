В Украине немного похолодает, дождь возможен лишь в одном регионе

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая, как для середины ноября, погода, хотя днем в большинстве областей температура немного снизится, лишь на западе страны кое-где пройдет дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Укргидрометцентра.



Детали: В западных областях местами в пятницу небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.



Ожидается юго-восточный ветер, 7-12 м/с, в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны 7-11°; днем 5-10°, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье 11-16°, на юге Одесской области до 19°.



В Киеве – без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 15 ноября самая высокая температура днем была 15,6° в 1969г., самая низкая ночью -16,4° в 1908г.



В субботу, 16 ноября, в Украине погода будет без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья от 3 тепла до 2° мороза; днем 8-13°, на Закарпатье и Одесской области до 17°.



В Киеве – без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.