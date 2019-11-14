В Украине немного похолодает, дождь возможен лишь в одном регионе

1234 просмотра
Четверг, 14 ноября 2019, 12:17

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая, как для середины ноября, погода, хотя днем в большинстве областей температура немного снизится, лишь на западе страны кое-где пройдет дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Детали: В западных областях местами в пятницу небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ожидается юго-восточный ветер, 7-12 м/с, в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны 7-11°; днем 5-10°, в южной части, Закарпатье и Прикарпатье 11-16°, на юге Одесской области до 19°.

В Киеве – без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 15 ноября самая высокая температура днем была 15,6° в 1969г., самая низкая ночью -16,4° в 1908г.

В субботу, 16 ноября, в Украине погода будет без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья от 3 тепла до 2° мороза; днем 8-13°, на Закарпатье и Одесской области до 17°.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украину накроет шквальный ветер, в Карпатах прогнозируют ураган 14 ноября 2019, 11:27
Погода лучше, чем в Испании: синоптик порадовала украинцев прогнозом 13 ноября 2019, 12:30
Киевляне снова пережили самую теплую ночь за 139 лет 13 ноября 2019, 11:08
Все новости
Главные новости
Сытник говорит, что Онищенко в декабре экстрадируют в Украину, тот отрицает
ГСЧС показала, как разминируют Петровское и Богдановку
Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли
Зеленский дал добро обличителям коррупции
Все новости
социум

Что такое чума и как она возникает

артефакты

Волынь на рисунках Эрнста Унграда

поясняет Супрун

Партнерские роды: что стоит о них знать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів