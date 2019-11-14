Сельголова вместо комментария о коррупции прокатил журналиста на капоте

Сельский голова Дударкова, Киевская область, Николай Гуральник отказался дать комментарий журналистам о коррупции и наехал на людей своим автомобилем.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области, информагентство "Погляд"

Дословно: "До сельского головы Дударкова Гуральника Николая Григорьевича у жителей села есть много вопросов. В частности, почему все кресла в сельсовете занимают только его родственники?

Так секретарем является его жена - Гуральник Наталья Васильевна. Их сын - Гуральник Владимир Николаевич занимает две должности, юриста, и начальником пожарной безопасности, а также является депутатом районного совета. Должность землеустроителя занимает родственник сельского головы - Пусь Андрей Сергеевич".

Детали: Отмечается, что последней каплей для дударчан стал вопрос ОТО. Гуральник якобы, не советуясь, решил присоединить село к Борисполю, хотя сами селяни видят себя в Пристоличной ОТО.

13 ноября журналисты "Центра журналистских расследований" пытались взять комментарий у Гуральника, но он скрылся в автомобиле и наехал на людей, которые блокировали дорогу.

Два человека упали на капот автомобиля, а сельский председатель набрал скорость и остановился только через 60 метров.

Журналисты написали заявление в правоохранительные органы из-за препятствования профессиональной деятельности и сбивания людей машиной.

Сообщается, что мужчины, которые ехали на капоте физических повреждений не получили, но дедушку, которого сбила машина, забрала скорая на рентген.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК. Санкция статьи предусматривает штраф, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.

Отмечается, что одного из журналистов чиновник "провез" на капоте несколько десятков метров.

Кроме того относительно Гуральника составили админпротокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП.