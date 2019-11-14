Дело MH17: обнародован новый разговор боевиков, который доказывает причастность РФ

Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала новую запись, сделанную в начале июля 2014 года, в которой неидентифицированный не местный боевик, разговаривает с боевиком, который называет себя "комендантом Макеевки".

Источник: JIT

Детали: В разговоре неизвестный сообщает "коменданту Макеевки", что на оккупированную территорию прибывают люди с полномочиями от Шойгу (министра обороны России Сергея Шойгу - ред.) и все местные полевые командиры будут заменены людьми из Москвы.

"Полевых командиров сейчас всех пустят под нож, потому что они уже зарвались, грабят, насилуют, убивают, играют в политику", - говорит боевик.

Он добавляет собеседнику: "знаешь лучше меня", на что тот ответил: "знаю".

"Мы здесь чисто воюем, у меня вообще приказ во внутренние разборки не вмешиваться", - заявил не местный боевик.

Он объяснил "коменданту", что тот должен выполнять приказы "верховного главнокомандующего" Александра Бородая, который тогда называл себя "премьер-министром ДНР", а также "министра обороны" Игоря Стрелкова. Оба являются гражданами России.

Не местный боевик заявил, что происходит переход под единое командование в целях ведения "войны".

Почему это важно: Запись свидетельствует, что влияние РФ распространялось на военные вопросы в так называемой "ДНР", а в начале июля 2014 года перед сбитием самолета отряды боевиков были подчинены непосредственно российским военным.

Напомним: