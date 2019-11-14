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Дело MH17: обнародован новый разговор боевиков, который доказывает причастность РФ

Четверг, 14 ноября 2019, 14:28
Дело MH17: обнародован новый разговор боевиков, который доказывает причастность РФ

Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала новую запись, сделанную в начале июля 2014 года, в которой неидентифицированный не местный боевик, разговаривает с боевиком, который называет себя "комендантом Макеевки".

Источник: JIT

Детали: В разговоре неизвестный сообщает "коменданту Макеевки", что на оккупированную территорию прибывают люди с полномочиями от Шойгу (министра обороны России Сергея Шойгу - ред.) и все местные полевые командиры будут заменены людьми из Москвы.

"Полевых командиров сейчас всех пустят под нож, потому что они уже зарвались, грабят, насилуют, убивают, играют в политику", - говорит боевик.

Он добавляет собеседнику: "знаешь лучше меня", на что тот ответил: "знаю".

"Мы здесь чисто воюем, у меня вообще приказ во внутренние разборки не вмешиваться", - заявил не местный боевик.

Он объяснил "коменданту", что тот должен выполнять приказы "верховного главнокомандующего" Александра Бородая, который тогда называл себя "премьер-министром ДНР", а также "министра обороны" Игоря Стрелкова. Оба являются гражданами России.

Не местный боевик заявил, что происходит переход под единое командование в целях ведения "войны".

Почему это важно: Запись свидетельствует, что влияние РФ распространялось на военные вопросы в так называемой "ДНР", а в начале июля 2014 года перед сбитием самолета отряды боевиков были подчинены непосредственно российским военным.

Напомним:

  • Накануне парламент Нидерландов за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17. В частности, депутаты поддержали предложение дополнительного расследования причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий 2014 года.
  • По словам главы МИД Стефа Блока, такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России. "Речь идет также об их воздушном пространстве", - сказал он.
  • Суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года.
  • Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.
  • Объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот")

  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - ​​Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту самолета погибли.

Темы: MH17РосcияНидерланды
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