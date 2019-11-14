Антикоррупционное бюро проводит обыск в Одесском горсовете и элитном жилом комплексе Greenwood, который связывают с известным одесским бизнесменом Владимиром Галантерником.

Источник: пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир в комментарии "Украинской правде", депутат Ольга Квасницкая в Facebook

Детали: Обыск касается расследования злоупотребления служебным положением сотрудниками Одесского горсовета и Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Злоупотребление могло иметь место при выделении земельного участка и выдаче разрешительных документов на строительство.

ГАСИ

По данным ГАСИ, по адресу, где построен ЖК, должна была пройти реконструкция курортно-оздоровительного комплекса.

Согласно документам, заказчиками строительства были общественная организация инвалидов "Народная воля" и ООО "ГРИНВУД ЛТД".

Последняя принадлежит двум белизским и одной лондонской фирме, которые связывают с известным одесским бизнесменом Владимиром Галантерником.

В то же время, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая написала в Facebook, что детективы НАБУ проводят обыск в ГАСИ ОГС и в самом горсовете.

В НАБУ не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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